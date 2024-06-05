Москва подписала соглашение по улучшению финпомощи городским промпредприятиям

Правительство столицы на XXVII Петербургском международном экономическом форуме подписало соглашение о сотрудничестве с банком ДОМ.РФ. Оно позволит улучшить условия получения финпомощи по программам Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) столичным промышленным компаниям. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Соглашение подписали председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко и генеральный директор МФППиП, подведомственной организации департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

По словам Владислава Овчинского, правительство города не один год разрабатывает и совершенствует комплексную систему поддержки промпредприятий.

«Один из самых популярных инструментов — льготные инвестиционные кредиты. Мы запустили в позапрошлом году программу субсидирования ставки под 3% до 3 млрд рублей на развитие производства сроком на три года. Подписанное соглашение позволит сделать условия привлечения дополнительных средств для предприятий еще более комфортными», — отметил Овчинский.

Кроме того, стороны запланировали проведение совместных тематических мероприятий и рабочих встреч, круглых столов и совещаний для разработки предложений по дальнейшему сотрудничеству.

«Одним из важных направлений работы банка ДОМ.РФ является участие в проектах, направленных на обеспечение технологического и промышленного развития города. Сотрудничество с фондом позволит увеличить вклад нашего банка в поддержку промышленности и повысить доступность долгосрочного банковского кредитования для столичных компаний», — пояснил Федорко.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет промпредприятиям займы и льготные инвестиционные кредиты. Компании могут получить средства на развитие экспорта, производственной площадки или на покупку нового оборудования.

«Фонд оказывает поддержку различным промпредприятиям столицы в виде компенсации по инвестиционным кредитам. Благодаря ей производители получают возможность привлекать деньги по выгодным условиям и вкладывать их в собственное развитие, совершенствуя технологии, создавая рабочие места и наращивая выпуск продукции», — уточнил генеральный директор МФППиП Андрей Попов.

Для получения средств по льготной ставке нужно сначала заключить кредитный договор, а после этого обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки будет подписан договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Затем, в зависимости от сроков списания процентов, на счет предприятия в банке, в котором открыт кредит, перечислят необходимую сумму. Подробная информация доступна на официальном портале фонда.