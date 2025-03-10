Москва передаст Санкт-Петербургу сирень, похожую на парик Ломоносова
Сирень Ломоносова высадят около Центральной районной библиотеки им. Михаила Ломоносова на улице Нахимова в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Петербургский дневник».
«Московский селекционеры вывели очень красивый сорт сирени, соцветия которого похожи на букли парика из XVIII века, и назвали его сиренью Ломоносова», — пояснила директор Централизованной библиотечной системы Василеостровского района Ольга Николаенкова.
По ее словам, 5 саженцев передадут в дар в честь 125-летия библиотеки, а высадят их в августе, чтобы деревья лучше прижились.
Такой необычный сорт сирени в Северной столице уже растет около здания Двенадцати коллегий на Университетской набережной на Васильевском острове, но увидеть ее цветение могут только студенты и сотрудники Санкт-Петербургского госуниверситета, добавила Николаенкова.