Москва и ведущие банки России будут развивать государственно-частное партнерство

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме столица заключила с ведущими банками страны 2 соглашения о сотрудничестве в области инвестиционных проектов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Целью сотрудничества станет поддержка инвесторов в проектах государственно-частного партнерства, создание условий для привлечения допинвестиций в основной капитал и улучшение инвестклимата.

«Москва в течение 10 лет успешно реализует практику государственно-частного партнерства. Благодаря заключенным соглашениям о сотрудничестве в сфере инвестиционных проектов инвесторы смогут на особых условиях получать от банков займы на цели проектирования, строительства и реконструкции инфраструктурных объектов в рамках проектов ГЧП», — отметил Овчинский.

В соответствии с соглашениями стороны займутся разработкой предложения по усовершенствованию инвестклимата и образовательных программ для инвесторов, а также будут делиться информацией и опытом привлечения инвестиций в рамках ГЧП, а также содействовать в продвижении профильных инициатив.

«Газпромбанк является одним из лидеров в финансировании инфраструктурных проектов, в том числе выступает в роли инвестора и следит за тем, чтобы построенные объекты соответствовали уровню лучших мировых стандартов. Банк следит за актуальностью проектов при разработке моделей развития территорий, своевременностью каждого этапа строительства и целевым расходованием средств», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.

Он выразил уверенность в том, что сотрудничество с Москвой поспособствует продолжению формирования в городе доступной и комфортной инфраструктурной среды.

С 2014 года столица заключила с инвесторами 7 концессий и 1 ГЧП-соглашение. Суммарный объем инвестиций по ним — 124,5 млрд рублей. Уже реализованы 3 первых проекта.

«Развитие инфраструктуры — одно из стратегических направлений банка ДОМ.РФ, в нашем портфеле на текущий момент 9 таких проектов на сумму более 118 млрд рублей. С Москвой мы уже работаем по ряду ключевых концессий общей стоимостью более 40 млрд рублей», — пояснил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

По его словам, соглашение откроет новые перспективы долгосрочного сотрудничества.

Также Москва заключила с инвесторами 19 офсетных контрактов на поставку тяговых аккумуляторных батарей для экспорта, элементов благоустройства, систем для хранения архивов, продуктов питания для молочных кухонь, медизделий, лекарств и других товаров. Суммарный объем закупок превысит 349 млрд рублей.