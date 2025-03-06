Москва и Подмосковье обсудили подготовку к пожароопасному сезону

В среду, 5 марта, в Москве состоялось совместное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Москвы и Московской области под председательством заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы Петра Бирюкова и вице-губернатора Московской области Романа Каратаева. На повестке дня рассматривался вопрос о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в предстоящий пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

С докладами выступили начальник Главного управления МЧС России по городу Москве Вадим Уваркин, министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, руководители других министерств и ведомств, входящих в систему предупреждения и ликвидации ЧС обоих субъектов, а также представители смежных с Московской областей — Рязанской, Смоленской, Владимирской и Тверской.

Участники обсудили готовность сил и средств, превентивные мероприятия, проводимые в столице и соседних регионах, для недопущения возгораний в данный период. Кроме того, на заседании Комиссии особое внимание было уделено срокам и объемам выполнения опашки и восстановления минерализованных полос. Подготовка к пожароопасному сезону на территории соседствующих субъектов началась заблаговременно.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.