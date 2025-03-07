Москва и Московская область обсудили подготовку к пожароопасному сезону

Накануне в Москве состоялось совместное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Москвы и Московской области под председательством заммэра Москвы в правительстве Москвы Петра Бирюкова и вице-губернатора Московской области Романа Каратаева. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

На заседание были приглашены представители от субъектов Центрального федерального округа — Владимирской, Ивановской, Калужской, Тверской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей. В нем также приняли участие заместитель природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, заместитель министра МЧС России Илья Денисов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский. На повестке дня рассматривался вопрос о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в предстоящий пожароопасный сезон.

С докладами выступили начальник Главного управления МЧС России по городу Москве Вадим Уваркин, министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, руководители других министерств и ведомств, входящих в систему предупреждения и ликвидации ЧС обоих субъектов, а также представители субъектов Центрального федерального округа.

Участники обсудили готовность сил и средств, превентивные мероприятия, проводимые в столице и соседних регионах, для недопущения возгораний в данный период. Итогом заседания стало подписание плана совместных действий по подготовке к обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный сезон текущего года. Документ включает пятьдесят четыре пункта, в которых подробно расписаны мероприятия, сроки и исполнители.

Запланировано обеспечить непрерывный мониторинг пожарной опасности в лесах на территории субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа с использованием данных ИСДМ-Рослесхоз, видеомониторинга, а также проводить наземное, авиационное патрулирование лесов (в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов), в зависимости от класса пожарной опасности. Полноценный информационный обмен будет осуществляться через центры управления в кризисных ситуациях главных управлений МЧС России по соответствующим субъектам Российской Федерации Центрального федерального округа.

Особое внимание планируется уделить природным торфяникам и торфоразработкам. Документом предусмотрено проведение комплекса мероприятий по удержанию паводковых вод на территориях обводнения торфоместорождений. Указано обеспечить проведение воздушного мониторинга торфяных залежей в пределах территорий обводнения с применением квадрокоптеров, оснащенных тепловизорами, организовать размещение баз хранения противопожарного инвентаря с круглосуточным доступом для ликвидации возможных возгораний, проведение инженерных работ по обводнению торфяников на соответствующих территориях. Планируется увеличить количество и обновление парков насосного оборудования, обеспечить финансирование мероприятий по перекачке дополнительных объёмов воды в каналы и водоёмы комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения торфяников. В целях снижения вероятности возгорания торфа в местах привалов при промысловой охоте будет рассматриваться вопрос о возможном введении запрета (ограничения) охоты на водоплавающую дичь.В документе также говорится о контроле за недопущением применения концентрированного торфа при проведении благоустройства на озеленённых и природных территориях.

В целях защиты от огненной угрозы планируется организация опашки (прокладки минерализованных полос или обустройства иных противопожарных барьеров) населенных пунктов, садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ и объектов, примыкающих к границам особо охраняемых природных территорий, зеленых территорий и лесных массивов. Запланирована работа по актуализации паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, паспортов территорий организации отдыха детей и их оздоровления, паспортов территорий садоводства или огородничества, которые подвержены угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима Российской Федерации.

Документом установлено обязательное выполнение требований пожарной безопасности как предприятиями и организациями, так и частными лицами. От них требуется очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов откосов автомобильных и железных дорог, просек для линий электропередач железных дорог, линий электропередач, нефте- и газопроводов, а также содержание в чистоте и порядке дачных участков.

Запланирован комплекс мероприятий профилактической направленности с населением и учащимися общеобразовательных учреждений, а также создание условий для бесперебойной работы подразделений пожарной охраны и добровольных пожарных дружин. Сюда входит создание новых

(при необходимости) и подготовка ранее созданных мест установки пожарных автомобилей для забора воды из открытых водоемов и подъездных путей к ним. Установка указателей пожарных гидрантов и водоемов, а также направления движения к ним. Актуализация (при необходимости разработать) планов и карточек тушения пожаров на сельские населённые пункты, садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества и иные организации (объекты), примыкающие к границам особо охраняемых природных территорий, зеленых территорий и лесов. Уточнение мест сосредоточения сил и средств, привлекаемых для тушения крупных ландшафтных (природных) и (или) лесных пожаров.

Запланировано проведение проверок готовности аэромобильных группировок и сводных отрядов, добровольных пожарных дружин (команд), исправности и оснащенности техники добровольной пожарной охраны, привлекаемой для тушения пожаров. При необходимости будет организовано дополнительное обучение личного состава подразделений добровольной пожарной охраны и доукомплектование ее необходимой техникой, первичными средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем, средствами индивидуальной защиты (за исключением города Москвы).

Планом предусмотрено оборудование территориально распределенных запасов противопожарных средств и инвентаря на подведомственных природных территориях, создание необходимого резерва материально-технических средств для обеспечения работы, приспособленной для тушения пожаров поливомоечной техникой, мотопомп и других технических средств, применяемых для тушения и профилактики пожаров. Планируется разработка (актуализация) мест дислокации временных постов подразделений добровольной пожарной охраны, привлекаемых для тушения ландшафтных (природных) и (или) лесных пожаров, выставляемых при наступлении аномально жаркой погоды.

Будут уточнены места расположения открытых водоисточников, пригодных для забора воды авиационной техникой, забора воды и ее перекачки (транспортировки) в комплексы гидротехнических сооружений системы обводнения торфоместорождений для поддержания необходимого уровня грунтовых вод. Планируется проверить состояние пожарных гидрантов и пожарных водоемов, а также подъездов к ним для забора воды пожарной техникой на соответствие требованиям нормативных документов Российской Федерации по пожарной безопасности. Обеспечить готовность к формированию организованных мобильных групп, укомплектованных средствами пожаротушения, для патрулирования в пожароопасных районах, удалённых от мест дислокации пожарно-спасательных подразделений и расположенных в зоне повышенного риска в случае возникновения лесных пожаров. И создать резервы материально-технических и финансовых средств для обеспечения гарантированного тушения ландшафтных (природных) пожаров на протяжении всего пожароопасного сезона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.