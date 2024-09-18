Москва хочет бороться с изменением климата плечом к плечу с мегаполисами БРИКС

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева заявила, что российская столица готова сотрудничать с городами БРИКС по вопросам борьбы с изменениями климата. В ходе форума о будущем городов БРИКС «Облачные города» она отметила, что Москва также готова делиться нажитым опытом работы над климатической адаптацией.

По словам Урожаевой, в Москве улучшают системы прогнозирования неблагоприятной погоды и работают над тем, чтобы свести к минимуму возможные риски от указанной проблемы. В этом аспекте так же важно развивать научное сотрудничество, подчеркнула глава столичного департамента.

«Мы считаем, что прогнозирование и создание MAD-моделей, которые позволяют нам заглянуть в будущее, — важный инструмент для разработки мер климатической адаптации, и готовы кооперироваться с коллегами из городов БРИКС, чтобы вместе работать в этой области», — сказала Урожаева.

Российская столица и города БРИКС также имеют большие перспективы сотрудничества в сфере электрификации общественного транспорта. Благодаря этому получится не только сократить выбросы парниковых газов, но и улучшить качество воздуха в мегаполисах, обратила внимание Урожаева.

Фото - © пресс-служба Форума о будущем городов БРИКС

Вместе с тем руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды подчеркнула, что Москва входит в топ городов по внедрению общественного наземного и водного электротранспорта, а также продолжает активно улучшать транспортную инфраструктуру.

Помимо этого, Урожаева отметила важность координационной деятельности между городами для сохранения и развития водно-зеленого городского каркаса.

С 18 по 19 сентября в московском концертном зале «Зарядье» проходят «Облачные города» — форум о будущем городов БРИКС. На мероприятие съехались гости из более чем 30 стран, а деловая программа включает в себя более 50 сессий.