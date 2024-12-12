Москва дала инвестору землю за 1 рубль для постройки завода на 14,5 млрд руб

Инвестор получил землю за 1 рубль в Некрасовке и построит завод на 14,5 млрд руб

Инвестор получил два участка в Некрасовке, где планируется построить завод по производству станков «Стан» за 14,5 миллиарда рублей. Предпринимателю предоставлен льготный инвестиционный кредит — 1 рубль в год, сообщает «Царьград» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимира Ефимова.

Новое предприятие будет находиться недалеко от индустриального парка «Руднево» на улице Маршала Еременко и займет 76 000 квадратных метров. Ожидается, что благодаря построенному заводу по производству горизонтальных расточных станков в Некрасовке появится 1,1 тысячи новых рабочих мест.

«Городские власти предоставили два земельных участка на льготных условиях, так что арендная плата составит лишь один рубль в год», — сказал Ефимов.

«Стан» возведут в рамках крупного инвестиционного проекта, благодаря чему инвестор смог обойти участие в торгах для получения участков под строительство.