Москва активно продвигает развитие промышленного дизайна

Значение промышленного дизайна в производственной цепочке российских предприятий и его влияние на устойчивое развитие промышленного сектора стали ключевыми темами обсуждения на сессии «Лучший промышленный дизайн». Мероприятие состоялось в рамках ПМЭФ на площадке правительства Москвы.

Среди участников были заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Ольга Виданова, директор по развитию центра промышленного дизайна 2050.ЛАБ Клим Перцев, основатель архитектурного бюро «НБ-студия» Наталья Белоногова, генеральный директор компании «Некс-Т», член Экспертного совета АСИ и «Росмолодежь» Владимир Крикушенко, а также основатель «Технорэд» Артем Лукин.

«Объединение усилий инженеров и промышленных дизайнеров способствует появлению инновационных решений в различных отраслях промышленности. Такая синергия создает условия для экспериментов и разработки уникальных продуктов, которые меняют рынок и повышают уровень жизни потребителей. С помощью промдизайна можно оптимизировать производственные процессы, минимизировать затраты и улучшить пользовательский опыт, что приводит к повышению общей эффективности бизнеса», — отметила Ольга Виданова.

Она уточнила, что столица активно поддерживает это направление.

Виданова также сообщила, что премия проводится при содействии министерства промышленности и торговли РФ. В 2024 году, согласно постановлению правительства, ей был присвоен статус национальной, что подчеркивает ее значимость и признание в профессиональной среде.

Конкурс направлен на укрепление отечественной визуальной культуры, повышение конкурентоспособности продукции и продвижение промдизайна среди российских производителей. Участие в премии принимают промышленные предприятия, дизайн-студии и дизайн-бюро.

По словам Клима Перцева, промдизайн — это стратегическое преимущество для бизнеса. Компании, осознающие, что современный потребитель выбирает не только функциональность, но и эмоции, формируют будущее рынка.

«Российский промышленный дизайн имеет все шансы занять лидирующие позиции: у нас есть талантливые специалисты, технологический опыт и уникальная возможность создать собственную, узнаваемую во всем мире, дизайнерскую школу», — рассказал Перцев.

Он добавил, что ключевая задача — объединить инновации, эргономику и устойчивое развитие в единую систему, где дизайн становится не просто элементом оформления, а драйвером роста и конкурентоспособности.

В ходе сессии участники также обсудили интеграцию дизайн-стратегий российских компаний в промышленные процессы, тенденции в оформлении продукции будущего и роль государства в формировании экосистемы для развития промдизайна.