Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «СМС Аэро»

В действиях общества выявлены признаки нарушения закона о рекламе

Ранее в управление поступило обращение физического лица о направлении на его абонентский номер СМС-сообщения с рекламой квартир с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ООО «СМС Аэро» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.