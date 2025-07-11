Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Итсен»

В управление поступило обращение физического лица о совершении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Итсен» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы с применением средств выбора и набора абонентского номера без участия человека.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.