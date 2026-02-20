сегодня в 12:54

Московский суд запретил украинскую песню «Вова, е**** их б****»

Суд в Москве признал экстремистским и содержащим нецензурную лексику украинский музыкальный трек «Вова, е**** их б****» и постановил его запретить, сообщает «Осторожно, новости» .

В 2025 году Бабушкинский межрайонный прокурор обнаружил в Сети данную композицию. Песня представляет собой ремикс высказываний украинского предпринимателя Александра Поворознюка*, выражающих поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Финалом трека является многократное повторение фразы «П***** Российской Федерации».

Проведенная экспертиза установила в материале признаки разжигания ненависти к русским. Прокуратура также отметила обилие обсценной лексики.

На основании этих выводов ведомство обратилось в суд с иском о блокировке любых ссылок на данную запись на территории РФ. Суд удовлетворил это требование, введя запрет на распространение трека.

* Физлицо внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ.

