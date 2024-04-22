Московский суд вынес Коховцу окончательный приговор по делу о фейках про армию

Москвича приговорили к 5 годам принудительных работ по делу о фейках про армию

Останкинский районный суд столицы вынес приговор Юрию Коховцу, который в уличном опросе высказался о произошедшем в Буче. Его приговорили к пяти годам принудительных работ, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Жителя столицы судили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о деятельности ВС РФ). Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, но пришел к выводу, что осужденный может исправиться без тюремного заключения.

Наказание заменили на пять лет принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также Коховца на четыре года лишили права заниматься администрированием сайтов.

Москвич в 2022 году принял участие в уличном опросе «Радио Свобода»*, где ответил на вопрос о Буче. Обвинение запрашивало для Коховца тюремный срок 5,5 года в колонии общего режима, но подсудимый попросил назначить ему штраф. После оглашения приговора москвич заявил, что доволен решением суда и рад, что этот этап его жизни закончился.

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