Московский суд рассмотрел дело о нападении на пассажирку в подземке
Москвич получил 10 суток ареста за хулиганство в метро на «Киевской»
Дорогомиловский районный суд назначил 25-летнему менеджеру Сергею П. 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство в московском метрополитене, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Как установлено материалами дела, утром 3 сентября на станции «Киевская» мужчина толкал стоявшую рядом на эскалаторе женщину, игнорировал ее замечания, сопровождая действия нецензурной бранью и непристойными жестами в адрес других пассажиров.
Потерпевшая сразу после инцидента обратилась в полицию, и уже через несколько часов правонарушитель был задержан.
На судебном заседании он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, ему назначили 10 суток административного ареста.