Московский суд рассмотрел дело о нападении на пассажирку в подземке

Москвич получил 10 суток ареста за хулиганство в метро на «Киевской»

Как установлено материалами дела, утром 3 сентября на станции «Киевская» мужчина толкал стоявшую рядом на эскалаторе женщину, игнорировал ее замечания, сопровождая действия нецензурной бранью и непристойными жестами в адрес других пассажиров.

Потерпевшая сразу после инцидента обратилась в полицию, и уже через несколько часов правонарушитель был задержан.

На судебном заседании он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, ему назначили 10 суток административного ареста.