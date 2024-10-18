Московский список иконы Казанской Богоматери привезли в Дмитров

В Успенский кафедральный собор в Дмитрове привезли Московский список иконы Казанской Богоматери, верующие могут поклониться святыне 18 и 19 октября, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Икону доставили с храм в рамках Всероссийского молебна о победе в СВО, проходящего по благословению патриарха Московской и всея Руси Кирилла. Святыню вместе со священнослужителями и верующими встречал глава округа Илья Поночевный.

В честь прибытия иконы в соборе прошла праздничная служба. Ее возглавил епископ Дмитровский и Сергиево-Посадский Кирилл в сослужении с благочинными церковных округов и игуменами монастырей Сергиево-Посадской епархии.

На литургии было много прихожан собора, паломников, приехавших специально в Дмитров, чтобы поклониться одной из самых почитаемых православных святынь.

«Это важное событие, которое показывает единение церкви, власти, народа, и мы все будем у иконы Казанской Богоматери молиться о даровании нам победы, чтобы наши ребята поскорее возвращались домой, и просить у Богоматери блага для России в преодолении врага. Для всего нашего народа сейчас это главная молитва», — сказал прихожанин Александр Малюгин.

На богослужении присутствовали участники спецоперации, находящиеся дома, в отпуске, и семьи тех, кто продолжает воевать в зоне СВО.

Икона Казанской Богоматери до Дмитрова уже побывала в более чем 60 городах Российской Федерации.

Эта икона является покровительницей русских земель и символом побед. Она начала перемещаться по российским городам в мае этого года по благословению патриарха Кирилла, который провел Всероссийский молебен о Победе. В Подмосковье икона находится с 9 по 23 октября.

Данная икона — одна из самых почитаемых русских православных святынь. Именно эту Казанскую икону Божией Матери везло с собой народное ополчение Минина и Пожарского при освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

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