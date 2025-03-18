Московский психолог Калинова объяснила риски детского интернет-общения

Интернет — неотъемлемая часть жизни детей и подростков, но, несмотря на множество преимуществ, он также несет в себе ряд угроз, ловушек и рисков, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова.

«Регулярно разговаривайте с детьми о том, что такое интернет, какими ресурсами пользуются дети и какие опасности могут встретиться на их пути. Важно выбрать нейтральный тон беседы — без запугиваний, заигрываний и нравоучений», — сказала Калинова.

Она посоветовала объяснить, что не все люди в интернете доброжелательны. Расскажите о возможных случаях мошенничества, посоветуйте ребенку не общаться с незнакомцами, никому не отправлять свои данные и при первых признаках нестандартной ситуации сообщать о ней взрослым.

«С подростками подойдет формат беседы или диалога, а для детей помладше более понятным будет формат игры. Также для детей младшего возраста взрослые могут использовать родительский контроль на планшетах, телефонах и компьютерах. Как правило, это не вызывает возмущения, а воспринимается как данность. У подростков реакция на те или иные запреты бывает более эмоциональной, будьте к этому готовы — припасите несколько контраргументов на их возможные недовольства», — отметила психолог.

Калинова предупредила, что разговор должен строиться без криков и ссор. Объясните, что любую информацию важно проверять на достоверность.

«Покажите ребенку рекламу или предложение, которое выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, например: „Выиграй iPhone за 100 рублей“. Попросите его проанализировать, почему это может быть мошенничеством: „Почему кто-то будет раздавать дорогие вещи так дешево? Каковы могут быть скрытые условия?“», — привела пример специалист.

Психолог уточнила, что с подростками полезно поиграть в ролевые игры, где один из вас будет мошенником, а другой — жертвой. Например, мошенник может предложить «легкие деньги» за выполнение задания, размещение рекламы или переход по сомнительной ссылке.

«Обсудите, какие сигналы должны насторожить: „Что в этом предложении кажется подозрительным?“. Обсудите, что делать, если ребенок все-таки попал в ловушку и перевел деньги или поделился личной информацией. В первую очередь важно рассказать об этом взрослым, которым ты доверяешь. Это не стыдно и не зазорно, а, напротив, самый надежный способ решить проблему», — заключила Калинова.