Московский НПЗ высадил 800 деревьев в преддверии 80-летия Победы

По просьбам жителей в Капотне высадили клены, березы, дубы, вишни, сирень, можжевельник и другие растения. В мероприятии приняли участие волонтеры предприятия, ученики школы и жители района. Акция состоялась в десятый раз при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Доминантой мероприятия стало озеленение сквера Героев-нефтяников, где благоустроили пространство вокруг памятника Великой Отечественной войны. Саженцы также появились вдоль главной улицы Капотни и во дворах. Зелеными изгородями скверы и газоны отделили от проезжей части.

«Очень символично, что Московский НПЗ в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне высаживает деревья у главного места памяти в Капотне: у памятника воинам-нефтяникам. Предприятие имеет богатую историю и чтит память, рассказывает поколениям о вкладе нефтяников в приближение Победы. Завод бесперебойно снабжал фронт и тыл топливом, внес весомый вклад в победу в битве за Москву. Ранее завод восстановил все памятники в Капотне. Благоустроенная территория с новыми деревьями станет еще одним прекрасным уголком в ЮВАО», — сказала заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

Московский НПЗ формирует программы по озеленению, учитывая интересы и запросы жителей. Территории благоустройства, количество и виды растений образуют гармоничный ландшафт и уютные зоны отдыха. Работники специализированных питомников следят за тем, как приживаются растения, и обеспечивают уход. С 2011 года Московским НПЗ высажено более 7 тысяч саженцев.

«Юго-Восток — один из самых зеленых округов столицы. Очень важно, что самое активное участие в жизни районов принимают неравнодушные жители. Вы помогаете формировать новые общественные пространства, все более комфортную среду. Акции Московского НПЗ, которые объединяют работников, волонтеров, жителей, привлекают внимание к истории родных мест. Наши парки, улицы, скверы, дворы становятся еще уютнее и комфортнее, здесь приятно гулять, проводить время с семьей, заниматься спортом», — отметил префект Юго-восточного округа города Москвы Андрей Цыбин.

Виталий Зубер, генеральный директор Московского НПЗ, уточнил, что за 10 лет волонтеры завода в парках и скверах ЮВАО высадили 6,5 тысяч деревьев, а сегодня к ним добавится еще 800 саженцев.

«Работники Московского НПЗ — это активные жители мегаполиса, которые хотят развивать и улучшать пространство вокруг себя. Мы поддерживаем идеи наших работников, их созидательный потенциал и помогаем городу и технологическими возможностями нашего производства, и такими важными социальными инициативами», — заключил Зубер.