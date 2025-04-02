Московский НПЗ расширяет партнерские программы со столичными вузами

Московский государственный юридический университет (МГЮА) стал новым участником Лиги вузов «Газпром нефти». Теперь в этом объединении представлено восемь московских университетов, а общее количество участников достигло 47, включая учебные заведения из регионов России, а также Индии и Китая, сообщила пресс-служба «Газпром нефти».

Это партнерство открывает дополнительные перспективы для предприятий «Газпром нефти» в работе с академической средой Москвы. В рамках сотрудничества Московский НПЗ предоставляет студентам вузов-партнеров возможность прохождения производственной практики с перспективой дальнейшего трудоустройства.

«Нам нужны юристы с экспертными знаниями специфики топливно-энергетического комплекса и цифровых решений. По мере технологической трансформации бизнеса „Газпром нефти“ у нас появляется все больше инновационных проектов, в команду которых мы привлекаем специалистов в сфере интеллектуальной собственности и патентов. Их работа помогает защищать интеллектуальные активы наших инженерных центров и научных лабораторий, что важно для развития инновационной среды и технологического лидерства компании», — отметил ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

Среди участников Лиги вузов — ведущие столичные университеты, включая Московский физико-технический институт, НИУ «Высшая школа экономики», Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева и др. На их базе ежегодно проводятся программы повышения квалификации для сотрудников Московского НПЗ.

«Московский НПЗ выступает уникальным работодателем, который объединяет самый широкий спектр профессий современной нефтяной отрасли в столице. На нашем производстве востребованы как непосредственно технические специалисты, так и профильные кадры из разных смежных сфер. Для всех у нас созданы привлекательные условия, комфортное рабочее пространство и развитая корпоративная культура с широкими возможностями для карьерного и профессионального роста», — пояснила заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова.