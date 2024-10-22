Московский НИИ акушерства и гинекологии подписал соглашение в Узбекистане

сегодня в 02:29

Подмосковные врачи договорились о сотрудничестве с коллегами из Ташкента

В Ташкенте подписали Международное соглашение о взаимном сотрудничестве между государственным Центром Республики Узбекистан и Московским областным НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Документ подписали в рамках международной конференции, посвященной 50-летию Центра здоровья матери и ребенка.

«Подмосковные врачи на протяжении многих лет оказывают всестороннюю поддержку врачам многих стран, проводят научно-практические мероприятия для врачей родовспомогательных учреждений, демонстрации хирургического лечения и консультации по самым сложным клиническим случаям», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Врачами института было проведено две онлайн трансляции с демонстрацией высокотехнологичных операций с использованием роботической платформы для врачей Узбекистана и Казахстана.

В планах лечебного учреждения подписание соглашений с коллегами других стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.