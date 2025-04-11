Московский мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы, состоится 26 апреля

12-й Московский мотофестиваль, который ознаменует собой открытие сезона, пройдет на смотровой площадке Воробьевых гор 26 апреля. Праздник посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сбор участников начнется в 10:00. Вход на мероприятие свободный. Старт мотоколонны — в 12:00. В мотопробеге впервые примет участие военная мототехника музея «Моторы войны».

Для гостей мероприятия подготовили насыщенную программу. Так, их ждет выступление рекордсмена мира по силовым номерам Сергея Агаджаняна, известного как «Русский Халк». А вечером стоится розыгрыш мотоцикла.

Ликсутов отметил, что участникам и гостям мотофестиваля предлагается принести с собой георгиевские ленточки. При этом всех просят строго соблюдать ПДД. Повышение культуры вождения — одна из ключевых задач, поставленных мэром города Сергеем Собяниным.