Московский февраль 2025 года может стать самым сухим в XXI веке

Метеоролог Леус: нынешний февраль в Москве станет самым сухим с начала века

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус считает, что февраль 2025 года в Москве имеет все шансы стать самым сухим за всю историю наблюдений в XXI веке, сообщает Инфо24 .

Он также отметил, что в четверг Московский регион окажется под воздействием северной перефирии антициклона. Синоптик добавил, что в Москве установится ясная и сухая погода, а температура воздуха будет приближаться к положительным значениям.

«В такой ситуации нынешний февраль станет самым сухим с начала века», — подчеркнул Леус в своем Telegram-канале.

Метеоролог также спрогнозировал, что в дневные часы в конце февраля столбики термометров будут показывать около 2 градусов тепла.