Московский фестиваль «Рыбная неделя» собрал рекордное число посетителей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что фестиваль «Рыбная неделя» посетили 4,5 млн человек — вдвое больше, чем в 2023 году, сообщает «Вечерняя Москва».

На площадках мероприятия жители и гости столицы также купили свыше 340 тонн рыбы, крабов, устриц и иных морепродуктов.

Главным местом продажи «Рыбной недели» стала ярмарка на улице Школьной, где посетители купили 100 тонн рыбы. Участвующие в мероприятии рестораны также приготовили 135 тыс. горячих порций рыбных блюд, десятки тысяч порций выпечки и закусок из специального меню.

В 2024 году фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» проходит в восьмой раз. Событие охватило 31 площадку — в 26 районах столицы и в центре города.