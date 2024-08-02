Московские суды столкнулись с проблемами в работе из-за технического сбоя
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2 августа произошел сбой в работе столичных судов из-за неработающей информационной системы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Технический сбой произошел в работе Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). С ее помощью можно подавать иски в электронном формате, а также читать документы и решения судов.
Из-за неработающего программного обеспечения нельзя провести заседание, так как аудио- и видеопротоколы процесса также с ним связаны. Согласно новым поправкам, записать заседание на диктофон нельзя.
По данным Baza, в судах большие задержки. Заседания переносятся.
Инженерами проводятся необходимые работы по восстановлению системы.