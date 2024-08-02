Московские суды столкнулись с проблемами в работе из-за технического сбоя

Технический сбой произошел в работе Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). С ее помощью можно подавать иски в электронном формате, а также читать документы и решения судов.

Из-за неработающего программного обеспечения нельзя провести заседание, так как аудио- и видеопротоколы процесса также с ним связаны. Согласно новым поправкам, записать заседание на диктофон нельзя.

По данным Baza, в судах большие задержки. Заседания переносятся.

Инженерами проводятся необходимые работы по восстановлению системы.