Московские скуфы начали массово делать маникюр и педикюр

С началом года в столице число лысых и пузатых мужчин, которые делают маникюр и педикюр, выросло в 1,5–2 раза по сравнению с таким же периодом 2024 года, сообщает Mash .

В основном москвичи приезжают к мастерам на дом. Они не хотят делать косметические процедуры в салонах, так как чувствуют себя там дискомфортно, боятся, что их увидят в бьюти-аквариумах в ТЦ. В большинстве салонов также нет услуги по мужскому педикюру, который является одной из популярных услуг.

Клиенты обычно берут комплексную процедуру: маникюр и педикюр.

Как рассказали сами мастера, основной контингент — мужчины в возрасте 35–45 лет и больше. В среднем ежемесячно к одной мастерице приходит порядка 20 мужчин. Во время сеансов многие из них поделились, что не хотят неаккуратно выглядеть, чтобы не становиться скуфами и дольше нравиться женщинам.