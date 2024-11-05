Московские школы впервые реконструируют по новому городскому стандарту

В 2024 году в Москве впервые начали полноценно реализовывать программу реконструкции городских школ по новому стандарту, такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Градоначальник отметил, что первые четыре реконструированные школы по новому городскому стандарту открыли свои двери для детей 1 сентября. При этом в работе у специалистов находится еще 50 объектов в разных районах Москвы.

«Одно из них — корпус школы № 1501 в Тверском районе. Реконструкция здания на Тихвинской улице — давно назревший вопрос. Переделываем его и снаружи, и внутри. Особое внимание уделим организации современной образовательной среды для детей и педагогов», — подчеркнул Собянин.

После того как работы полностью завершатся, в вышеуказанной школе появятся универсальные и специализированные кабинеты, а также помещения, которые за счет специальных перегородок можно будет трансформировать для занятий в группах.

В школе также планируют установить современную медиатеку, а также оборудовать многофункциональное пространство для мероприятий, лекций и различных выставок. Образовательное учреждение обязательно будет оборудовано комфортным обеденным и спортивным залами. На территории школы установят как спортивное ядро, так и зоны для детских игр и отдыха. Через год школа будет соответствовать всем современным московским стандартам.