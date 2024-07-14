Московские школьники завоевали 3 медали на Международной биологической олимпиаде

Ученики столичных школ выиграли две золотые и одну серебряную медали на Международной биологической олимпиаде, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

На первом месте Всеволод Масленников и Виталий Гагарочкин из Центра педагогического мастерства, а на втором – Мария Ярышкина из школы №57.

35-я олимпиада прошла с 7 по 14 июля в Казахстане. В ней участвовали порядка 300 школьников из более чем 70 стран. В состав российской сборной вошли четверо ребят – трое столичных школьников и Борис Михайлов из гимназии №1 Новосибирска.

Команды на турнире проверяют свои теоретические знания и показывают практические умения. Задания включают вопросы из основных разделов науки: клеточная биология, молекулярная биология, анатомия и физиология растений, анатомия и физиология животных и человека, этология, генетика и эволюция, экология, биосистематика.