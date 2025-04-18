Московские школьники впервые поучаствовали в олимпиаде по арабскому языку

В проверке работ также участвовали синхронные переводчики и представители школ и высших учебных заведений. Олимпиаду провели, так как за последние три года втрое вырос интерес школьников к изучению языка.

В следующем году арабский язык хотят включить в программу Московской олимпиады школьников, на базе центра педагогического мастерства будут организованы бесплатные подготовительные курсы для сборной. Для тех учеников, кто захочет продолжить изучение иностранного языка, смогут организовать это в в университетах.

Олимпиада проходила в два этапа. Первый этап — дистанционный, где школьники выполняли задания по аудированию, чтению, лексике и грамматике. Во втором очном этапе школьники должны были рассказать об опыте поездок в арабские страны.