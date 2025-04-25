Московские школьники вошли в число победителей интеллектуального соревнования «Умножая таланты»

В Санкт-Петербурге подвели итоги десятого всероссийского интеллектуального турнира «Умножая таланты». Среди призеров этой масштабной олимпиады по науке, технологиям и инжинирингу оказались шесть старшеклассников из Москвы и Подмосковья. Поддержка одаренной молодежи и ее профессионального роста в нефтяной отрасли — одно из ключевых направлений работы Московского НПЗ.

Турнир «Умножая таланты» организован компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В юбилейном сезоне соревнований участвовали более 3000 школьников 8–11 классов из восьми регионов страны. Отбор финалистов в столице проводили специалисты Московского НПЗ.

«На турнире „Умножая таланты“ школьники не просто учатся, а создают будущее вместе с „Газпром нефтью“. В командах с экспертами они разбирают актуальные проблемы и предлагают инновационные подходы к решению самых сложных отраслевых задач, для которых пока нет готовых ответов. Такой формат позволяет ребятам увидеть профессиональные возможности и понять, какие идеи можно трансформировать в конкретные кейсы. Турнир помогает школьникам поверить в собственные силы, получить поддержку, зарядиться вдохновением и сделать первый шаг к успеху в карьере», — отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Главная особенность турнира — решение реальных производственных задач. Участники работали над кейсами в области нефтехимии, математического моделирования и цифровых технологий в нефтегазовой отрасли. Среди заданий были, например, оценка влияния климата на добычу нефти, защита трубопроводов от коррозии, создание VR-тренажера для обучения сотрудников и другие.

Московские школьники одержали победу в номинациях «Нефтехимия» и «Математическое моделирование в нефтегазовой сфере». Победители получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы России. Участие в таком престижном конкурсе станет серьезным преимуществом в портфолио и откроет перспективы для карьеры на Московском НПЗ.

«Мне очень нравится концепция турнира, как выстроена работа с наставниками, нравятся практические задачи. Мой папа — нефтяник в третьем поколении, я сама безумно люблю химию. Вижу, как сейчас развивается нефтяная сфера в России, какое внимание уделяют молодым специалистам на ведущих предприятиях — в отрасль можно прийти и прекрасно работать!» — подчеркнула победитель всероссийского турнира «Умножая таланты» София Колошина.

Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» — проект по формированию исследовательских компетенций старшеклассников в науке, технологиях и инжиниринге. Входит в систему образовательных проектов программы социальных инвестиций «Родные города». С 2015 года в проекте «Умножая таланты» приняли участие более 23 500 школьников.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в регионах деятельности компании. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению национальных целей развития.