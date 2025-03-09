Московские школьники вошли в число лучших программистов страны

Юные программисты столицы завоевали призовые места на престижном соревновании по программированию. В Открытой олимпиаде программистов участвовали более 480 школьников, из них почти 200 детей — из Москвы, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Более 480 школьников из двух стран — России и Беларуси — сразились в решающем этапе Открытой олимпиады программистов, среди них почти 200 представителей Москвы. Состязания прошли на нескольких площадках, включая «Сириус» и города Липецк и Москву, а часть конкурсантов участвовала онлайн.

Талантливые московские школьники продемонстрировали выдающееся мастерство в программировании, завоевав внушительное количество наград — 59 дипломов различных степеней.

Высшую награду получил 21 участник, серебряными призерами стали 18 человек, а бронзу завоевали 20 конкурсантов. Путь к финалу требовал от участников серьезных навыков кодирования на различных языках программирования, включая C++, и способности решать комплексные алгоритмические задачи.

В столице России уже создана мощная инфраструктура для подготовки будущих специалистов в сфере информационных технологий. Центр педагогического мастерства тренирует московскую команду для участия в важнейших состязаниях, а школьники могут развивать свои навыки в специализированных ИТ-классах, посещать занятия по искусственному интеллекту и различные технические кружки.

Особое место среди соревнований занимает Открытая олимпиада по программированию, которая по сложности заданий не уступает финальному этапу Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Успешное выступление в ней открывает широкие возможности для поступления в ведущие университеты страны.