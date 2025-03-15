Московские школьники бьют рекорды на Всероссийской олимпиаде

Заключительный этап крупнейшего интеллектуального состязания в стране стартовал 15 марта. По сравнению с предыдущим годом, количество московских школьников возросло и теперь составляет более трех тысяч участников. Московские дети бьют все рекорды, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В прошлогоднем сезоне московские школьники получили впечатляющие результаты: 1331 диплом, включая 260 первых мест и 1071 призовое место. Особо отличились 36 учеников, ставших абсолютными чемпионами с наивысшими баллами по всей стране.

До 30 апреля продлится финальный этап Всероссийской олимпиады, который пройдет в 14 регионах и образовательном центре «Сириус». Из 24 дисциплин олимпиады шесть будут проведены в Москве, среди них: экономика, право, а также четыре иностранных языка — английский, испанский, итальянский и китайский.

В 2024 году школьники из Москвы завоевали 357 наград по естественнонаучным и техническим дисциплинам. Они показывают превосходные достижения в таких предметах как биология, химия, физика, информатика и математика.

Интенсивная подготовка перед финальными этапами и регулярные занятия с выдающимися преподавателями на протяжении всего учебного года обеспечиваются Центром педагогического мастерства, функционирующим под эгидой Департамента образования и науки Москвы.

Успех на Всероссийской олимпиаде предоставляет преимущества для абитуриентов: диплом победителя гарантирует либо максимальный балл по соответствующему предмету на ЕГЭ, либо возможность зачисления в престижные университеты России без вступительных испытаний.