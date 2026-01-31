Московские рестораны резко повысили цены на бронь столов перед Днем влюбленных

Пары, которые планируют отметить День святого Валентина (14 февраля — ред.) в ресторане, столкнулись с неожиданностью: за бронирование столика, которое в обычные дни бесплатно, стали брать внушительные суммы депозита.

За две недели до праздника рестораны получили множество запросов. Чтобы минимизировать риск неявок, были введены невозвратные депозиты. Изначально суммы были вполне приемлемыми: от 7 до 8 тысяч рублей на двоих. Однако по мере приближения к праздничной дате стоимость росла, достигнув 14 тысяч рублей за столик на два часа за несколько дней до 14 февраля.

По словам посетителей, в самых дорогих ресторанах депозит составляет 45 тысяч рублей на двоих и также является невозвратным. Многие клиенты возмущены такими высокими ценами, считая, что невозможно за два часа «наесть» на такую сумму. Рестораны объясняют высокие депозиты включенными в стоимость чаевыми для официантов и комплементарным десертом в форме сердца.

