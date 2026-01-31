Московские рестораны резко повысили цены на бронь столов перед Днем влюбленных
В преддверии Дня святого Валентина рестораны Москвы установили высокие цены на резервирование столиков. Сумма невозвратного депозита достигает 45 тысяч рублей на пару, сообщает SHOT.
Пары, которые планируют отметить День святого Валентина (14 февраля — ред.) в ресторане, столкнулись с неожиданностью: за бронирование столика, которое в обычные дни бесплатно, стали брать внушительные суммы депозита.
За две недели до праздника рестораны получили множество запросов. Чтобы минимизировать риск неявок, были введены невозвратные депозиты. Изначально суммы были вполне приемлемыми: от 7 до 8 тысяч рублей на двоих. Однако по мере приближения к праздничной дате стоимость росла, достигнув 14 тысяч рублей за столик на два часа за несколько дней до 14 февраля.
По словам посетителей, в самых дорогих ресторанах депозит составляет 45 тысяч рублей на двоих и также является невозвратным. Многие клиенты возмущены такими высокими ценами, считая, что невозможно за два часа «наесть» на такую сумму. Рестораны объясняют высокие депозиты включенными в стоимость чаевыми для официантов и комплементарным десертом в форме сердца.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.