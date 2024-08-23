Московские промышленники увеличивают парк оборудования

Столичные промышленники модернизируют производства благодаря нефинансовым и финансовым инструментам поддержки, а также инвестиционному климату. Компании, выпускающие зарядные устройства для электротранспорта, промоборудование и интерактивные панели с начала текущего года установили на производственные площадках новое оборудование и готовятся наращивать производство, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что Москва предоставляет промышленным производствам более 20 системных городских мер поддержки. Предприятия могут получить специальные статусы резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» или промкомплекса, которые предоставляют налоговые льготы. Также Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства оказывает промышленному сектору финподдержку, включая льготные инвесткредиты.

«Эти и другие инструменты позволяют промышленникам экономить средства и инвестировать в расширение производственных площадок, закупку нового оборудования, что способствует увеличению объемов производства высокотехнологичной продукции», — отметил Гарбузов.

Резидент ОЭЗ, компания «Некс-Т», которая выпускает интерактивное оборудование, произвела модернизацию и автоматизировала производство, благодаря чему увеличилось производство ЖК-дисплеев и интерактивных панелей. Это стало возможно благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности, который компенсировал часть льготного инвесткредита, а предприятие привлекло 800 млн рублей под 3% годовых.

Компания «Парус Электро», производящая зарядные станции для электрокаров, занимается расширением парка оборудования. Предприятие приобрело станок для выпуска электротехнических шин из медных заготовок, которые необходимы в системах электропитания. Благодаря новому оборудованию каждый месяц компания производит около 1 тыс. устройств.

«Для нашего производства важно иметь современный станочный парк, чтобы выполнять все работы по металлообработке внутри предприятия. Мы сразу сделали ставку на отечественных станкостроителей. Например, участок металлообработки почти полностью укомплектован российскими станками: лазерной резки, сверлильным, резьбонарезным и зачистным», — сказал генеральный директор компании Максим Жовнер.

Он добавил, что предприятие планирует приобрести в ближайшее время сварочное оборудование и гибридный станок российского производства.

Выпускающий конвейерное оборудование завод «Траяна» с начала текущего года купил 3 производственных станка, среди которых 2 термопластавтомата. Эти инженерно-литьевые машины создают из полимерных материалов разнообразные изделия. Благодаря им минимизируются потери сырья, автоматизируются процессы, а также появляется возможность создавать разноразмерные изделия. Кроме того, парк оборудования пополнил фрезер, который позволяет раскраивать листы пластика и создавать из них детали. Станок понижает нагрузку на два ЧПУ-фрезерных центра, при этом увеличивает производительность при изготовлении пресс-форм. Благодаря ему компания выполняет полный цикл производства на одной площадке.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в городе развивают производства и повышают инвестпривлекательность. В Москве создали комфортные условия для развития крупных, средних и малых предприятий. Им доступны более 20 системных городских меры поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также работают антикризисные инструменты.

Москва — город с развитым производством. Здесь работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в столице открываются порядка 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных компаний. Они наращивают производство, внедряют инновации и выпускают различные товары.