Московские производители лазерных станков укрепляют позиции на рынке

Столичное машиностроение каждый год демонстрирует динамичный рост в том числе благодаря развитию московского станкостроения. На сегодняшний день компании производят лазерные, фрезерные, сверлильные, расточные и токарные станки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что в прошлом году предприятия нарастили объемы выпуска своей продукции на 25%.

Сегодня в московском станкостроении задействованы около 50 компаний, в которых работают свыше 2,3 тыс. специалистов. Благодаря городской поддержке предприятия наращивают торговую линейку и выводят на рынок наукоемкие и революционные решения, а также наращивают объемы выпуска продукции.

«По итогам 2023 года в столице почти втрое выросло изготовление металлорежущих станков, а отгрузка машин для обработки металлов и прочих твердых материалов превысила 23 млрд рублей, что на 78% превышает показатели 2022 года», — сказал Овчинский.

По итогам I квартала текущего года московский производитель «ЛАССАРД» на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил на 66% больше оборудования, чем в аналогичном периоде 2023 года. Сейчас в ассортимент компании входит больше 200 видов изделий — устройства лазерной очистки, наплавки, сварки, гравировки и маркировки, а также многое другое.

«В I квартале этого года мы нарастили портфель продаж на 250 млн рублей благодаря значительному увеличению производственных площадей в апреле 2023 года. Это позволило брать и выполнять больше заказов, в том числе, для крупнейших госкорпораций страны», — рассказал генеральный директор предприятия Олег Нефедов.

Он добавил, что предприятие активно сотрудничает с учреждениями образования и помогает студентам обучаться работе на высокотехнологичном лазерном оборудовании.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

А столичная компания «Лазеры и аппаратура» разработала и изготовила первый российский лазерный станок микрообработки для медицинской сферы. Он предназначается для создания коронарных стентов — устройств в форме трубки, размещающихся в артериях, снабжающих сердце кровью. Их используют для поддержания необходимого диаметра просвета артерий у пациентов, которые страдают ишемической болезнью сердца. Первый такой станок уже поставлен на отечественное предприятие, производящее медицинские изделия.

Москва — город с развитым производством. Здесь работают свыше 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый день в столице открывают 40-50 средних и крупных предприятий и порядка 100 малых.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе развивают производства и повышают инвестиционную привлекательность для российских промышленников. В столице создали комфортные условия для развития крупных, средних и малых предприятий. Предпринимателям доступны свыше 20 системных городских меры поддержки, включая субсидии, целевые займы, антикризисные и другие инструменты.