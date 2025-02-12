Московские предприятия представили новинки в области робототехники

На Международном научно-технологическом форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов» столичные компании представили свои передовые разработки. Среди экспонатов были роботизированные комплексы, датчики столкновения, импортозамещенные захваты для роботов и инновационные протезы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что всесторонняя городская поддержка позволяет сегодня производить высокотехнологичную продукцию на каждом третьем предприятии столицы.

«Флагманом инновационных решений является ОЭЗ „Технополис Москва“. Например, резидент особой экономической зоны разработал робототехнический комплекс, способный значительно сократить трудозатраты операторов станков с числовым программным управлением и практически исключить брак по причине человеческого фактора. Другой столичный производитель успешно импортозаместил важные компоненты для роботизированных систем, такие как захваты для роботов и датчики столкновения», — отметил Гарбузов.

Министр добавил, что данные решения способствуют повышению качества и эффективности производства на промпредприятиях.

В выставке участвовали компании, чья продукция востребована в различных отраслях, от станкостроения до медицины. Например, компания «Технорэд», ведущий разработчик промышленных роботов, представила инновационный робототехнический комплекс для промышленности. Система REDLOAD, разработанная резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», автоматизирует процессы загрузки и выгрузки деталей, сводя к минимуму вероятность ошибок.

«Мы создали свой робототехнический комплекс, чтобы освободить специалистов на производстве от рутины и позволить им сосредоточиться на более важных задачах. Наша система повышает производительность и снижает риски для здоровья сотрудников», –рассказала коммерческий директор Лиана Гареева.

Компания «РобоКомпонент» представила на форуме импортозамещенные компоненты для роботизированных систем, такие как захваты и датчики столкновения. Эти решения способствуют повышению производительности и качества продукции на промпредприятиях.

«Компания специализируется на производстве и разработке компонентов для промышленной робототехники. Наши решения позволяют роботизировать задачи по загрузке станков, перемещению и укладке продукции, а также слесарной обработке материалов. Использование серийных компонентов сокращает время, которое требуется на проектирование и изготовление роботизированной системы», –сказал генеральный директор Данил Шмаков.

Он добавил, что раньше это было сложной инженерной задачей, но продукция компании делает изготовление роботизирвоанной системы чем-то похожим на сборку конструктора — максимально интуитивно и быстро.

Московские разработки также помогают улучшить качество жизни людей, нуждающихся в протезировании. Компания Steplife занимается производством протезов бедренных, коленных суставов и стоп.

«Наш новый серийный продукт — углепластиковая стопа Steplife Cross отличается легкостью, плавностью переката с пятки на носок, прочностью и повышенной комфортностью. По техническим характеристикам наша разработка полностью отвечает мировым стандартам качества, при этом ее стоимость в два раза ниже, чем у зарубежных аналогов», – пояснил генеральный директор Иван Худяков.

Рост промпотенциала Москвы стал возможным благодаря созданию благоприятного инвестклимата. Город активно работает над привлечением бизнеса, формируя качественную инфраструктуру для инвестиций. Благодаря эффективной поддержке, ежегодно в столице открывается около 150 высокотехнологичных компаний.