Московские НКО оказывают помощь жителям приграничных территорий РФ

Они организуют временное жилье, передают в пострадавший регион гуманитарные грузы, а также оказывают вынужденным переселенцам психологическую помощь.

Так, с 7 августа в Курске работают представители благотворительного фонда «Банк еды „Русь“». Они отвечают за товары, логистику и работу склада. Сотрудники фонда каждый день принимают и разгружают фуры, а также формируют наборы. За все время пострадавшим курянам передали более 810 тонн продуктов и товаров первой необходимости.

Эвакуированным из зоны опасности интернатам с сотнями пожилых людей, а также людей с инвалидностью помогает фонд «Старость в радость». Он закупает для пунктов временного размещения кровати, кресла-туалеты, ходунки, лекарства и т. д.

Кроме того, пожилым и малоподвижным, людям с тяжелыми заболеваниями и многодетным семьям помогает международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы». Она открыла срочный сбор средств и предметов первой необходимости для тех, кто остался в опасной зоне.

Семьям, вынужденно покинувшим свой дом, помогает и благотворительная организация «Детские деревни SOS». Она предоставляет людям безопасное место для проживания и оказывает психологическую поддержку.

Фонд поддержки военнослужащих «Офицеры границы» оказывает всестороннюю помощь военным и жителям приграничных районов. Так, организация направила в пограничное управление ФСБ России по Курской области партию гуманитарного груза.