Московские храмы дополнительно обеспечили водой

«Специалисты Комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 37 церквей и храмовых комплексов», — отметил Бирюков.

Для 11 сооружений временное водоснабжение организовано с помощью байпасов — временных трубопроводов, проложенных на поверхности. В 26 объектов воду заранее доставили в автоцистернах».

В ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных. Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году пройдут на 42 специально обустроенных площадках.