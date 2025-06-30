Московские бухгалтеры все чаще пользуются возможностями КонсультанПлюс

КонсультантПлюс стал незаменимым инструментом для бухгалтеров, особенно в Москве. Что стоит за этим ростом интереса?

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В компании РУНА также подчеркнули имеющиеся встроенные готовые алгоритмы, типовые формы документов, образцы заполнения, пошаговые инструкции. КонсультантПлюс помогает быстро находить нужную норму, сверяться с реквизитами, проверять контрагента и избегать штрафов.

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