Московские бренды представят свои товары в рамках проекта «Креативный маркет»

Правительство Москвы запускает новую программу поддержки предпринимателей, занятых в творческом секторе. Проект «Креативный маркет» предполагает серию ярмарок, которые позволят жителям и гостям столицы познакомиться с продукцией городских компаний, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В первой ярмарке, которая проходит сегодня, принимают участие 12 московских издательств. Они представят больше тысячи книг, например произведения отечественных и зарубежных писателей, детскую и бизнес-литературу, отметила Сергунина.

Маркет открылся в бизнес-центре по адресу: Оружейный переулок, дом 41. Он будет открыт с 09:00 до 18:00.

Следующее мероприятие состоится с 26 по 29 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж». Там можно будет приобрести новогодние подарки: авторские детские игрушки, картины, посуду, светильники и многое другое.

Еще одна рождественская ярмарка откроется в городском пространстве «АКИ.лаб» 27 декабря. Там будут представлены предметы декора, книги, одежда, аксессуары и праздничные украшения.

Тематические маркеты планируется проводить и в 2025 году. Они объединят представителей таких отраслей, как мода, дизайн, музыка и видеоигровая индустрия. В частности, в январе свои коллекции покажут дизайнеры — победители акселератора «Киношоурум».

Всего в столице насчитывается почти 110 тысяч творческих предприятий. Город предлагает им обширный инструментарий для открытия собственного дела и продвижения бизнеса. В прошлом году столичные бренды получили возможность поучаствовать в модных маркетах, организованных в рамках крупных отраслевых событий. Общий доход от продаж на них составил 27,8 млн рублей.