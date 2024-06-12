«Московская техническая школа» проведет день реверс-инжиниринга для промышленников

17 июня на Московском цифровом заводе пройдет день реверс-инжиниринга, который проведет образовательный проект Правительства столицы «Московская техническая школа» («МТШ») совместно академией аддитивных технологий «Цифра Цифра» и научно-производственным объединением «3D-интеграция», рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

Участники узнают о кейсах и технологиях, применяемых для ремонта и воспроизводства оборудования, изучат возможности российского оборудования и программного обеспечения, а также обсудят актуальные меры господдержки отрасли.

«Наработка практических навыков и повышение квалификации инженеров в области обратного проектирования позволяют воспроизводить комплектующие и запасные части для машин, а также развивать отечественную индустрию», — поделилась Степанова.

Мероприятие станет местом встречи ведущих представителей сферы и практиков, миссия которых — поделиться опытом и знаниями для поддержания технологического суверенитета страны

«Концепция мероприятия охватывает два подхода к внедрению реверс-инжиниринга на производстве: широкие и узкоспециализированные решения. С ведущими экспертами отрасли мы уделим внимание всем этапам процесса обратного проектирования: сканированию, программному обеспечению, 3D-печати и обучению кадров», — прокомментировала генеральный директор академии аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарья Дмитриева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос их дефицита, город в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создал проект «Московская техническая школа». Он позволяет повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.