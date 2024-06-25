«Московская техническая школа» открыла новые курсы по сенсорике и робототехнике

Проект «Московская техническая школа» («МТШ») вместе с национальным исследовательским университетом (НИУ) «МЭИ» запустил новые курсы в модуле «Робототехника и сенсорика», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Использование роботов сегодня

Он напомнил, что использование роботов на сегодняшний день актуально в различных отраслях экономики, включая логистику, транспорт и промышленность. Благодаря автоматизации повышается эффективность рабочих процессов и снижается влияние человеческого фактора.

«Развитие профкомпетенций сотрудников — одно из ключевых условий роста отрасли, поэтому с 2022 года «Московская техническая школа» предлагает инженерам столицы образовательные программы в рамках направления «Робототехника и сенсорика». Модуль динамично развивается и расширяется — недавно было запущено два новых курса. Теперь в портфеле проекта 17 разнообразных программ, направленных на подготовку специалистов в области разработки, создания автоматизированных и сенсорных систем, а также методов управления ими», — рассказал Овчинский.

Очный курс по этическому обеспечению

На очном курсе «Этическое обеспечение исследований с участием людей для разработчиков приборов и технологий», который рассчитан на 16 академических часов, будут формировать у инженеров профессиональные компетенции в сфере оценки статуса научных проектов, а также подготовки документальных и методических решений ряда неклинических наблюдений с добровольцами.

По словам профессора кафедры робототехники, мехатроники, динамики и прочности машин НИУ «МЭИ», доктора биологических наук Олега Кубряка, курс подготовили для тех, кто конструирует и придумывает новые техрешения. Его составляют три модуля из трех лекций каждый.

«Курс поможет лучше оценивать статус научных проектов и готовить методические и документальные решения для неклинических наблюдений с участием условно здоровых добровольцев. Его краткость в сочетании с четкой структурой поможет лучшему усвоению информации», — сказал Кубряк.

Курс по управлению роботами

Рассчитанную на 32 академических часа очно-дистанционную программу «Навигация и управление мобильными роботами в городских условиях» разработали для создания умных, эффективных и безопасных транспортных систем городской среды. В курсе собран комплексный подход по изучению колесных роботов и представлен передовой опыт обучения на полигоне.

Как рассказал инженер первой категории кафедры радиотехнических систем, руководитель платформы «Робовейник» НИУ «МЭИ» Олег Глухов, курс будет новой страницей в развитии интеллектуальных городских транспортных систем.

На специализированной платформе создали условия для мультиагентного взаимодействия роботов-автомобилей, а участники программы смогут погрузиться в реальный процесс проектирования будущего городского транспорта. Основной целью является обучение нового поколения инженеров, которые умеют использовать современные технологии в создании умных, эффективных и безопасных транспортных систем.

О проекте «Московская техническая школа»

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что новые инженеры нужны для внедрения современных технологий на производствах. Для решения вопроса дефицита сотрудников в промышленности правительство города в 2021 году вместе с лидирующими техническими компаниями и вузами запустило проект «МТШ». Он создан для повышения квалификации инженеров по работе с инновационными технологиями, развивающими промпотенциал Москвы и оптимизирующими производственные процессы.

Сейчас проект предлагает предприятиям 9 общих направлений и 4 специальных. В них доступны порядка 160 курсов. Кроме учебных программ участники могут посетить мастер-классы, конференции, вебинары и другие мероприятия. Со старта обучения в «Московской технической школе» новыми навыками обзавелись более 2,2 тыс. инженеров.