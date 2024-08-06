«Московская техническая школа» открыла дистанционный курс по реверс-инжинирингу

«Московская техническая школа» (МТШ) совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСИС» открыла онлайн-программу обучения реверс-инжинирингу в рамках направления «Аддитивные технологии», сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Реверсивный инжиниринг — процесс снятия параметров детали или устройства для последующего их повторения или усовершенствования. Метод применяется при наличии образца изделия, но при отсутствии проектной документации.

«Курс „Реверс-инжиниринг в условиях импортозамещения. Обзор современных инструментов диагностики и анализ лучших практик“ предоставляет инженерам уникальные возможности для изучения процессов обратной развертки», — сказал Гарбузов.

Он подчеркнул, что курс рассчитан на 16 академических часов. В рамках обучения промышленники освоят механизмы диагностирования характеристик объекта исследования и проведения работ по обратному проектированию. Это позволит сотрудникам нарастить компетенции для адаптации и улучшения существующих технологий, а также продлить срок оборудования в условиях санкций.

Онлайн-программа будет полезна специалистам инженерно-технологических центров и конструкторских бюро, сотрудникам технологических и коммерческих служб, которые реализуют задачи импортозамещения.

Директор передовой инженерной школы «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» НИТУ «МИСИС» Иван Иванов рассказал, что развитие инновационных инструментов диагностики геометрии объектов, механических характеристик, свойств материалов и их макро- и микроструктуры дает импульс широкому внедрению методов обратного проектирования.

Обучение в «Московской технической школе» прошли уже более 2,7 тыс. инженеров. На сегодняшний день для сотрудников отечественных предприятий доступно свыше 200 курсов по 10 общим и 4 специальным направлениям, а также вебинары, конференции, мастер-классы и др.