«Московская техническая школа» будет обучать сотрудников химотрасли по-новому

«Московская техническая школа» («МТШ») совместно с МИРЭА — Российским технологическим университетом (РТУ МИРЭА) создала две новые программы для сотрудников предприятий химической отрасли, об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В двух новых курсах сотрудников будут обучать безопасному обращению с химической продукцией.

«В городе действует около 260 предприятий химпромышленности, на которых трудятся свыше 25 тыс. сотрудников. Развитие компетенций специалистов — один из важных аспектов устойчивого развития отрасли. Так, в рамках “МТШ” мы запустили 2 курса по химическим технологиям. Первый познакомит слушателей с классификацией опасности, предупредительной маркировкой и правилами перевозки особых грузов, а также с основными принципами и рекомендациями по составлению паспорта безопасности химической продукции. Второй — повысит компетенции социалистов в работе с водородом. В частности, правилах его хранения и транспортировки», — пояснил Гарбузов.

Программа «Паспорт безопасности химической продукции, классификация опасности, предупредительная маркировка и правила перевозки опасных грузов» предусматривает только очное обучение. Авторы курса рассчитали его на 24 академчаса. Пройти обучение рекомендуется в том числе руководителям и сотрудникам снабженческих специальностей.

Во время обучения сотрудникам химотрасли расскажут, что и в какой последовательности нужно делать во время чрезвычайной ситуации. По словам директора Института технологий управления РТУ МИРЭА Анастасии Мыльниковой, слушатели курса также будут изучать требования по хранению и утилизации химпродукции по национальным и международным стандартам.

Второй курс называется «Водородная энергетика. Хранение и транспортировка водорода», обучающая программа рассчитана на 36 академчасов и в первую очередь ориентирована на энергетиков, химтехнологов и экологов. Во время обучения им расскажут, как получать, применять, хранить и перевозить водород.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что чтобы внедрять современные технологии на производствах, нужны новые сотрудники. Дефицит кадров в промышленной отрасли должен решить проект «Московская техническая школа», который создан правительством Москвы вместе с ведущими техническими вузами и компаниями три года назад.

«МТШ» — признанная качественной образовательная инфраструктура. Сотрудники могут обучаться по 10 разным общим направлениям, а также повышать квалификацию по четырем специальным направлениям. Учащиеся могут пройти более 200 курсов, а также посмотреть тематические вебинары и пройти профессиональные мастер-классы. В настоящее время в школе учатся более 2,7 тыс. сотрудников промышленной отрасли.