Московская «Шанинка» осталась без лицензии: чего ждать студентам

Студентов «Шанинки», которую лишили аккредитации, отправят в иные учебные заведения на аналогичные программы обучения. Так член Общественного совета при министерстве культуры РФ Арслан Хасавов прокомментировал в разговоре с « Вечерней Москвой » новости о приостановке лицензии «Шанинки» (Московской школы социальных и экономических наук) Рособрнадзором.

Студентов отправят учиться на ту же специальность, но в иной университет. При этом условия останутся прежними.

Если студент учился на бюджете, то его отправят в другой вуз с сохранением места. Если же человек был на контракте, а в новом университете учеба стоит дороже, разницу покроет либо учебное учреждение, либо госструктуры, считает Хасавов.

Таким образом, студенты «Шанинки» не должны пострадать. При этом нужно подождать разъяснений от учреждения.

Лишение вуза аккредитации — проблема не студентов, а руководства, педагогов и других членов коллектива.

23 декабря Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии «Шанинки». Без нее учреждение не может учить студентов. Еще вуз обязали поспособствовать переводу студентов в другие вузы на имеющие государственную аккредитацию программы по таким же направлениям подготовки с сохранением условий обучения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.