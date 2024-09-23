Московская область завоевала 3 золотые медали на чемпионате Высоких технологий

В Великом Новгороде завершился финал Чемпионата Высоких технологий, где участниками стали школьники, студенты колледжей, а также молодые специалисты из 81 региона России и 16 зарубежных стран. Представители Московской области показали выдающиеся результаты, завоевав три золотые медали и одну серебряную, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Кира Мухина, студентка долгопрудненского Физико-технического колледжа, блестяще выступила в компетенции «Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах», завоевав три золотые медали на всех уровнях — основном, индустриальном и международном.

Серебряным призером стал Артем Рабов, студент Ступинского техникума имени А. Т. Туманова. Он занял второе место в компетенции «Специалист по анализу данных (BI-аналитик)».

Чемпионат высоких технологий — это соревнования по профессиональному мастерству среди школьников и студентов учреждений системы среднего профессионального образования.

Организатором является Министерство просвещения Российской Федерации. В этом году чемпионат проводился во второй раз.

Победители и призеры основной категории и категории «Юниоры» получат премии от правительства РФ в размере 300, 200 и 100 тыс. рублей за 1-е, 2-е и 3-е места соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.