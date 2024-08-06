Продолжается сбор заявок на «Знание.Премия — 2024». Заявки подали уже более 2,7 тыс. соискателей из всех регионов России и 12 зарубежных государств. Московская область заняла третье место в рейтинге заявочной кампании, опередив большинство регионов, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Заявки принимаются до 30 сентября на сайте. Общество «Знание» опубликовало промежуточный рейтинг регионов-участников проекта. Из Московской области поступило 123 заявки на участие в премии, что позволило региону занять второе место в Центральном федеральном округе. В десятку лидеров по стране также вошли Ростовская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Башкортостан, Челябинская область, Красноярский край и Свердловская область.

В этом году организаторы премии ввели новую номинацию — «За вклад в сохранение семейных ценностей». По словам первого заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрия Рыбальченко, на экваторе заявочной кампании уже можно видеть, насколько разнообразны инициативы, направленные на семейное просвещение в стране. Среди представленных проектов — семейные фестивали и форумы, профильные смены в лагерях, родительские гостиные, фильмы о династиях и гиды по репродуктивному здоровью. Номинация вошла в тройку самых популярных среди соискателей, что, по мнению организаторов, подчеркивает важность семейных ценностей в России.

Сотня номинантов пройдет онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своих проектов перед почетным жюри. Лауреаты премии в 19 номинациях будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая состоится в 2025 году. Победители в номинации «Народный выбор» будут определяться открытым голосованием в мини-приложении социальной сети ВКонтакте, а победителя партнерской номинации Движения Первых «Выбор Первых» выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки со всей России.

«Знание.Премия» была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году. Премия направлена на признание достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения. Также отмечаются просветительские проекты и компании из различных сфер. Информацию о номинантах и лауреатах прошлых лет можно найти на официальном сайте премии по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования. Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».