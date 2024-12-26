По итогам отборочного этапаVIIIсезона олимпиады «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей» , Московская область вошла в топ-30. 342 студентауспешно справились с заданиями и продолжат бороться за победу. Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России, сообщила пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал».

Отборочный этап Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» проходил с 15 ноября по 1 декабря. 128 545 российских студентов из всех регионов страны проверили свои силы, а 25 777 смогли набрать нужное количество баллов, чтобы продолжить участие. Впереди их ждет заключительный этап.

«Олимпиада „Я — профессионал“ предоставляет равные возможности для студентов вне зависимости от места проживания и университета. Каждый участник может проявить свои способности, приблизиться к карьере мечты, поступлению в лучшие магистратуры и аспирантуры страны и получить заслуженные награды. В восьмом сезоне 342 студента вузов Московской области прошли в финальный этап. Платформа „Россия — страна возможностей“ всегда поддерживает талантливую молодежь на их пути к профессиональному и личностному успеху», –отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж»Андрей Бетин.

Олимпиада «Я –профессионал» ежегодно объединяет самых талантливых и активных студентов страны и делает профессионализм ценностью. Участниками отборочного этапа стали обучающиеся 866 российских вузов и филиалов. 25 из них — образовательные учреждения Московской области.

Фото - © Пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Фото - © Пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Фото - © Пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Фото - © Пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Фото - © Пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Фото - © Пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Фото - © Пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Фото - © Пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Фото - © Пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Фото - © Пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

«Отборочный этап олимпиады „Я — профессионал“ — важный рубеж, который позволяет участникам оценить свой уровень подготовки, а также лучше понять специфику выбранных направлений и реальный запрос рынка труда. Мы выявляем высокомотивированных и компетентных молодых людей, готовых развивать отечественную промышленность, науку, креативные индустрии и другие сферы. Обучающиеся региональных вузов демонстрируют интерес к возможностям олимпиады и стремятся проявить себя, чтобы принять участие в образовательных мероприятиях, стать частью большого сообщества единомышленников и пройти стажировки у ведущих работодателей. В Московской области самыми активными стали студенты Государственного социально-гуманитарного университета (121 участник, допущенный к заключительному этапу), Университета „Дубна“ (57) и Государственного гуманитарно-технологического университета (44). В число наиболее популярных направлений вошли „Классный руководитель“, „Педагогическое образование (основное)“ и „Педагогическое образование (дошкольное)“, — сообщила руководитель Всероссийской олимпиады студентов „Я — профессионал“Валерия Касамара.

Заключительный этап стартует в феврале и завершится в апреле 2025 года. Участникам предстоит решить практико-ориентированные задачи, разработанные представителями 33 лучших российских университетов и индустриальными партнерами проекта.

Дипломанты Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» получают дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, а также денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.