Московская область вошла в топ-30 по числу финалистов олимпиады «Я – профессионал»

Московская область заняла место в числе 30 лидеров по количеству студентов, прошедших в финал IX сезона Всероссийской олимпиады «Я – профессионал». В заключительный этап вышли 265 студентов из 28 вузов региона, сообщает пресс-служба организаторов.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвела итоги отборочного этапа IX сезона. В финал прошли 29 219 студентов со всей страны, из них 265 представляют Московскую область.

Участники олимпиады проверяли знания по 70 направлениям, выбирая любое количество дисциплин независимо от профиля обучения. Лидером среди вузов региона стал Государственный социально-гуманитарный университет, от которого в финал вышли 85 студентов. Также высокие результаты показали Государственный гуманитарно-технологический университет и университет Дубна — по 31 финалисту от каждого. Самыми популярными направлениями стали «Классный руководитель», «Психология» и «Креативные индустрии».

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что успех студентов Московской области подтверждает высокий уровень подготовки и мотивацию молодежи региона.

Заключительный этап олимпиады стартует в феврале 2026 года. Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты — денежные премии до 300 тысяч рублей.

Олимпиада реализуется с 2017 года при поддержке министерства науки и высшего образования России и входит в национальный проект «Молодежь и дети». Проект направлен на развитие профессиональных и личностных компетенций студентов, а также на поддержку карьерного роста молодых специалистов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.



Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.