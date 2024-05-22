Московская область вошла в топ-10 рейтинга качества жизни АСИ

Московская область вошла в десятку лучших регионов России по качеству жизни, заняв почетное шестое место, сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Рейтинг демонстрирует оправданность усилий региональных органов власти по улучшению качества среды для жизни граждан. Его разработали для оценки удовлетворенности людей местом, где они живут.

На первом месте в рейтинге оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург, а на третьем — Тюменская область. В пятерку вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Республика Татарстан. Московская область — на шестом месте.

Седьмое место у Тульской области, восьмое — у Ямало-Ненецкого автономного округа, девятое — у Сахалинской области. Замыкает десятку Нижегородская область.

Рейтинг разработан в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ). Это комплекс федеральных и региональных мер, которые улучшают качество жизни по 10 главным сферам. Речь идет о медобслуживании, чистоте и экологии, госуслугах и сервисах, образовании и развитии, инклюзивности и равенстве, возможностях для работы, жилье и инфраструктуре, безопасности, потреблении и досуге, а также социальной защите.

Все 10 направлений включают 141 показатель. Повышение показателей приводит и к увеличению уровня приверженности — индекс, измеряющий удовлетворенность жизнью в населенном пункте. В прошлом году свои результаты улучшили 48 регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — сказал глава региона.