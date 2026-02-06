Московская область приняла участие в рекорде России на слете послов гостеприимства

Посол гостеприимства Московской области Екатерина Понкратова приняла участие в установлении рекорда России на слете послов гостеприимства «Единство народов России» в Смоленске, сообщает пресс-служба организаторов.

В Смоленске прошел слет послов гостеприимства «Единство народов России», в котором приняли участие представители 64 регионов страны. Участники установили рекорд России по самому массовому одновременному исполнению песни «Катюша». В мероприятии участвовали выпускники проектов «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Московскую область на форуме представила Екатерина Понкратова, владелец апартаментов «Дом с Душой» в Коломне и эксперт в сфере гостеприимства. Она рассказала о туристическом маршруте «Золотое кольцо» Московской области, включающем Дмитров, Сергиев Посад, Звенигород, Можайск, Серпухов и Коломну. Понкратова отметила разнообразие туристических направлений региона, среди которых культурно-познавательный, гастрономический и событийный туризм.

В рамках Слета прошла интерактивная викторина о подмосковных городах, их фестивалях, промыслах и достопримечательностях. Особое внимание было уделено павлопосадским платкам как элементу культурного кода региона.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин подчеркнул, что подобные инициативы способствуют развитию профессиональных сообществ и популяризации регионов страны. Программа слета завершилась парадом регионов России и презентацией визитных карточек субъектов на главной сцене Смоленска.

Организатором рекорда выступил музей «Смоленская крепость» при поддержке министерства культуры РФ, Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и региональных властей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.