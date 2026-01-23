Московская область представила опыт цифрового контроля стройотходов на заседании в Перми

Делегация Московской области рассказала о цифровых решениях в сфере обращения со строительными отходами на расширенном заседании Экологического совета в Перми под председательством Рашида Исмаилова, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Перми прошло расширенное заседание Экологического совета, где главной темой стало обращение со строительными отходами. Московскую область на мероприятии представил заместитель министра экологии и природопользования Денис Савченков.

Он отметил, что в регионе внедрена автоматизированная система контроля за строительными отходами. Благодаря цифровизации удалось перейти от реагирования на нарушения к управлению потоками отходов. Савченков подчеркнул, что обмен опытом между регионами способствует поиску эффективных решений для создания экономики замкнутого цикла в строительной отрасли.

В Московской области с помощью комплексов фотовидеофиксации удалось значительно сократить число несанкционированных свалок. Системы круглосуточно анализируют трафик и распознают типы грузов, выявляя незаконные перевозки без документов.

По итогам заседания в Перми принято решение о разработке комплексной системы наблюдения, включающей фиксацию объемов отходов в договорах, мониторинг транспорта и уведомление регулятора о поступлении отходов на полигоны или переработку. В создании системы планируется использовать практики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.