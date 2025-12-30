Московская область получила награду за поддержку молодежных научных инициатив

Московская область заняла шестое место в номинации «За содействие научно-исследовательской работе и активному участию молодежи» на XXV Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства России, сообщает пресс-служба организаторов.

Молодежный союз экономистов и финансистов Российской Федерации выразил благодарность Московской области за вклад в развитие государственной молодежной и научно-инновационной политики.

В олимпиаде приняли участие более 25 700 студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из 85 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана. По итогам мероприятия отмечено, что перспективная молодежь проявила готовность участвовать в восстановлении и развитии народного хозяйства, совершенствовать научные знания и навыки, а также сотрудничать на постоянной основе.

Среди участников и победителей олимпиады оказались представители Московской области, которые проявили инновационный подход, активность в научной и общественной деятельности. Победители могут стать кадровым резервом для государственной службы на региональном и федеральном уровнях.

Организаторы призвали поздравить победителей из Московской области, проинформировать молодежь региона о возможностях участия в олимпиадах и конкурсах, а также направить поздравления участникам и победителям.